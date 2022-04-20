Сервис «VK Работа» скоро прекратит существование

Сервис для поиска работы «VK Работа» в ближайшее время прекратит существование, сообщает пресс-служба VK.

Компания пообещала, что все обязательства перед клиентами и партнёрами будут выполнены. Команда закрываемого сервиса перейдёт работать на другие проекты: «ВКонтакте», «VK Звонки» и «VK Видео».

В пресс-службе также рассказали, что в марте ежемесячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн пользователей, а число клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса достигло 2,4 млн компаний и продолжает расти.

В марте «ВКонтакте» выпустила приложение для переноса в соцсеть фото и видео из Instagram, а также запустила сервис по поддержке предпринимателей.