Сестра умершего в смоленской больнице рассказала странные обстоятельства

Скорая помощь была вызвана в 22.30 мск, но в справке отмечается, что поступил в больницу в 04.30 мск

24 ноября 2017, 23:21

Сестра мужчины, умершего в коридоре смоленской больницы, рассказала РИА Новости об обстоятельствах его гибели, отметив, что летом получила отказ в возбуждении уголовного дела и по факту побоев, и по факту неоказания медицинской помощи.

Врачи смоленской больницы 20 минут смотрели, как умирает мужчина

Врачи смоленской больницы 20 минут смотрели, как умирает мужчина

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения больницы, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи не спешат оказывать помощь. Вскоре медики констатировали его смерть. Сообщалось, что мужчина получил ранения в драке.

После того как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.

"Я писала два заявления в СК по факту нанесения телесных повреждений и по факту неоказания медицинской помощи, по обоим заявлениям получила отказ", - рассказала родная сестра погибшего Галина Михайлова.

СК проверит смоленскую больницу, где врачи смотрели на умирающего мужчину

СК проверит смоленскую больницу, где врачи смотрели на умирающего мужчину

По ее словам, изначально родственники мужчины считали, что он скончался в больнице после серьезных травм, которые получил в драке в одном из заведений города. Однако женщину смутило то, что, со слов бармена, скорая помощь ему была вызвана еще в 22.30 мск. В то же время в справке о смерти, которую получила семья, значилось, что он поступил в больницу в 04.30 мск. "Только поэтому я решила разобраться с ситуацией и написала заявление в больницу с просьбой посмотреть записи камер видеонаблюдения", - сказала женщина.

Она уточнила, что получила видеозапись на законных основаниях, по заявлению на имя главврача больницы. По ее мнению, главврач изначально не знал о ситуации и не мешал получению видеозаписи.

"Я просмотрела видеозапись с 23.00 до 5 утра и была шокирована, все это время он находился в больнице, на него не обращали внимания. Говорят, что он уходил, потом возвращался, был пьян, вел себя агрессивно и неадекватно. На самом деле никакой агрессии не было. Он пытался встать и не мог в результате серьезной черепно-мозговой травмы", - заявила сестра погибшего. 

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