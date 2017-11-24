Сестра умершего в смоленской больнице рассказала странные обстоятельства

Сестра мужчины, умершего в коридоре смоленской больницы, рассказала РИА Новости об обстоятельствах его гибели, отметив, что летом получила отказ в возбуждении уголовного дела и по факту побоев, и по факту неоказания медицинской помощи.

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Общество Врачи смоленской больницы 20 минут смотрели, как умирает мужчина

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения больницы, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи не спешат оказывать помощь. Вскоре медики констатировали его смерть. Сообщалось, что мужчина получил ранения в драке.

После того как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.

"Я писала два заявления в СК по факту нанесения телесных повреждений и по факту неоказания медицинской помощи, по обоим заявлениям получила отказ", - рассказала родная сестра погибшего Галина Михайлова.

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По ее словам, изначально родственники мужчины считали, что он скончался в больнице после серьезных травм, которые получил в драке в одном из заведений города. Однако женщину смутило то, что, со слов бармена, скорая помощь ему была вызвана еще в 22.30 мск. В то же время в справке о смерти, которую получила семья, значилось, что он поступил в больницу в 04.30 мск. "Только поэтому я решила разобраться с ситуацией и написала заявление в больницу с просьбой посмотреть записи камер видеонаблюдения", - сказала женщина.

Она уточнила, что получила видеозапись на законных основаниях, по заявлению на имя главврача больницы. По ее мнению, главврач изначально не знал о ситуации и не мешал получению видеозаписи.

"Я просмотрела видеозапись с 23.00 до 5 утра и была шокирована, все это время он находился в больнице, на него не обращали внимания. Говорят, что он уходил, потом возвращался, был пьян, вел себя агрессивно и неадекватно. На самом деле никакой агрессии не было. Он пытался встать и не мог в результате серьезной черепно-мозговой травмы", - заявила сестра погибшего.