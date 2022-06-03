Сеть отелей Marriott уходит из России

Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России», — говорится в сообщении.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине ряд западных компаний приостановили свою деятельность в стране. С течением времени некоторые из них решили вовсе отказаться от своего бизнеса — зачастую, перепродав его другим владельцам.