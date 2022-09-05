Касса вместо банкомата. Сеть сибирских аптек присоединилась к проекту Сбера «Наличные с покупкой»

Теперь клиенты крупной сибирской аптечной сети при совершении покупки могут снять наличные прямо в кассе. К проекту «Наличные с покупкой» подключились уже более 50 аптек из восьми городов и посёлков в трёх регионах Сибири. В Барнауле и Бийске они работают под брендами «Дешёвая аптека» и «Гармония здоровья».

Суть проекта в том, что покупатель при оплате безналичным способом имеет возможность обналичить нужную сумму со своей карты прямо в кассе. Новая услуга призвана сэкономить время клиентов — теперь им не придётся искать банкомат для снятия наличных. Услуга доступна для держателей карт платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».

«Один из наших ключевых фокусов — это обеспечение доступности банковских услуг для населения. Подключение такой крупной сети аптек к нашему проекту „Наличные с покупкой“ — это ещё один серьёзный шаг в этом направлении. Система устроена предельно просто: покупателю достаточно совершить покупку картой на любую сумму, сообщить сотруднику аптеки нужную сумму для снятия, а затем подтвердить операцию при помощи ПИН-кода», — рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сумма одной операции по снятию наличных должна быть не менее 100 и не более 5000 рублей, сумма покупки в кассе при помощи карты — любой. Месячный лимит на обналичивание средств таким способом составляет 20 тысяч рублей. Комиссия по картам Сбера отсутствует, по картам других банков — в соответствии с тарифами банков-эмитентов.

«Для нас клиент всегда на первом месте. Благодаря сотрудничеству с ПАО Сбербанк по проекту „Наличные с покупкой“ мы в первую очередь проявляем заботу о наших покупателях: помогаем упростить бытовые вопросы с банковскими услугами и поиском банкоматов, ведь наши аптеки всегда рядом», — добавила финансовый директор АС «Гармония здоровья» Ольга Мараева.

Аптечная сеть также работает в Новосибирской и Кемеровской областях.

ПАО «Сбербанк»