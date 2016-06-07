Сетевое сообщество встретило шутками старт продаж армянских смартфонов

Пользователи интернета шутками встретили новость о начале продаж армянских смартфонов.

Новости

Прочее Первые армянские смартфоны ArmPhone начнут продавать 6 июня

Как сообщал портал Amic.ru, производителем гаджетов является компания Technology and Science Dynamics (TSD), которая, анонсируя выход на рынок устройств, подчеркивала, что ArmPhone не уступают мировым брендам и могут удовлетворить требования даже самого привередливого потребителя.

В планах компании не только освоение армянского рынка, но и выход в Белоруссию, Украину, Грузию и другие страны.

Между тем пользователи сети отреагировали на продажу гаджетов с юмором.

Кто-то отмечает, что само словосочетание "армянский смартфон" произносится в голове с соответствующим акцентом. Кто-то из пользователей интернета шутит над тем, что в качестве рингтонов в гаджетах используются мелодии современных армянских композиторов.

Другие же активно постят картинки, на которых в шуточной форме рассказывается о том, что может предложить ArmPhone при звонке — поставить коньяк оператору, торговаться за стоимость звонка, ответить за счет собеседника.