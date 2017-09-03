Шах и мат: Учитель собирается сделать из "Матильды" сериал для телевизора
А тем временем видео от Поклонской, заблокированное за разжигание ненависти, было размещено на RuTube - там уж не заблокируют
Режиссер Алексей Учитель заявил о планах подготовить для российских телеканалов сериал "Матильда", который будет состоять из четырех серий, передает ТАСС.
На экраны сериал должен выйти в 2019 году. "Будет фильм и четырехсерийный сериал", - подчеркнул Учитель.
Данная новость уже вызвала негодование среди противников фильма.
Ранее депутат госдумы Наталья Поклонская выложила на своих страницах в соцсетях сообщение со ссылкой на кем-то опубликованное видео, которое через несколько часов было заблокировано по решению администрации YouTube. Причина - разжигание ненависти.
Впрочем, у народного избранника масса свободного времени, и к тому же есть еще и RuTube - там не заблокируют. Так что видео кем-то было быстро размещено на российском аналоге YouTube. Теперь ролик вновь находится в свободном доступе, а все сообщения по-прежнему находятся на страницах депутата.
"Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?" - "разжигает" экс-прокурор Крыма.
Выход фильма на большие экраны намечен на 26 октября.