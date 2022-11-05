«Шашлычные правила» изменятся в России с 1 марта 2023 года

Власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479. Об этом адвокат Ирина Каплун рассказала в интервью агентству «Прайм».

Сжигать сухую листву и ветки на открытой местности разрешат на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой ёмкости — 7,5 метра.

Требования к расстоянию для жарки шашлыка также изменятся. Готовить еду в металлических и негорючих ёмкостях можно будет на расстоянии пяти метров от помещений.

Также в законодательстве появятся понятия садовых и земельных участков.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

По словам адвоката, изменения решили внести после жалоб дачников, которые отмечали, что на небольших участках выполнять требования закона невозможно.