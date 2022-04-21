Шесть мальчиков и шесть девочек. В Барнауле выберут самую красивую «Мисс» и самого талантливого «Мистера»

Модельное агентство Татьяны Жилиной проведёт финал конкурса красоты «Мистер Барнаул 2022» & «Мисс Барнаул 2022». Мероприятие пройдёт 22 апреля в банкет-холле «Времена года».

Как сообщают организаторы, самые красивые и самые талантливые парни и девушки будут бороться за почётный титул и корону. Все участники прошли профессиональную подготовку к конкурсу. В мероприятии гостей ждёт показ модной одежды.

За звание самого красивого мужчины Барнаула будут бороться Александр Амельчак, Юрий Мосунов, Максим Карпов, Саид, Данил Саид, Артем Тарзуков.

Самой красивой девушкой Барнаула могут стать Ева Медведева, Марина Толстопятова, Ксения Мазитова, Ирина Терещенко, Анжелика Назимко и Юлия Бугаёва.

Узнать подробнее о мероприятии можно в группе: https://vk.com/club25126869