Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в марте

У тех россиян, которые обычно работают по пятидневке, в марте будет шестидневная рабочая неделя. За ней последуют три дня отдыха — с 6 по 8 марта. Об этом РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Изменения связаны с праздниками, поскольку 23 февраля — нерабочий праздничный день. 22 февраля рабочий день станет короче на час.