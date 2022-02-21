Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в марте
Длинная рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта
21 февраля 2022, 08:02
У тех россиян, которые обычно работают по пятидневке, в марте будет шестидневная рабочая неделя. За ней последуют три дня отдыха — с 6 по 8 марта. Об этом РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Изменения связаны с праздниками, поскольку 23 февраля — нерабочий праздничный день. 22 февраля рабочий день станет короче на час.
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждёт ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — отметила Нечаева.
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