«Школа 21» запускает бесплатные онлайн-курсы по обучению ИТ-специальностям

Школа программирования от Сбера («Школа 21») открыла набор на две программы обучения ИТ-специальностям. Онлайн-курсы реализуются совместно с Томским государственным университетом (ТГУ) для государственного проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»).

Программы включают экспертизу и лучшие практики «Школы 21», позволяют за три месяца бесплатно получить качественное образование и освоить одну из самых востребованных на рынке ИТ-профессий. Обучение пройдет в дистанционном формате, по итогам каждый успешно прошедший обучение участник может получить диплом о профессиональной переподготовке от ТГУ.

Чтобы поступить, нужно до 20 июля 2022 года подать заявку на сайте проекта на обучение по одной из двух профессий — Data Scientist или QA-инженер, — подтвердить заявку на портале «Работа в России» и в течение трёх рабочих дней подать документы, подтверждающие категорию, в Центр занятости населения. Никаких вступительных испытаний не будет.

«Мы создавали наши курсы с действующими экспертами рынка, понимая потребности рынка и компаний. Специалисты по работе с данными помогают бизнесу принимать решения с опорой на данные, а тестировщики следят за качеством цифровых продуктов, ищут ошибки и уязвимости, чтобы с ними не столкнулись пользователи. Каждая компания и команда стремятся выпускать качественный продукт, а значит, спрос на таких специалистов очень высок. Наша методология „равный равному“, проектный подход и максимум практики создают приближенные к реальной работе условия, что позволяет участникам быстрее адаптироваться в новых командах, а компаниям — экономить время и ресурсы», — прокомментировал директор «Школы 21» Александр Федяков.

Программы «Школы 21» могут пройти граждане России со средним профессиональным или высшим образованием. В том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет. А также граждане в возрасте 50 лет и старше и другие. Со всеми категориями проекта можно ознакомиться на сайте «Содействие занятости».

«Томский государственный университет как федеральный оператор проекта „Содействие занятости“ сотрудничает со „Школой 21“ и ещё более чем со ста партнёрами. Гражданам России это даёт возможность пройти курсы, созданные тандемом университетов и бизнес-компаний, направленные на получение реальных и востребованных навыков и профессий, таких как, например, дата-аналитик, дата-сайнтист и тестировщик программного обеспечения», — отметил директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.