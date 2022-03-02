Школа и два детсада закрыты на карантин в Алтайском крае из-за ситуации с ОРВИ

По данным на 1 марта, на частичном карантине по COVID-19 в Алтайском крае находятся пять школ Мамонтовского и Тогульского районов, а также три группы в детских садах Угловского, Целинного и Шипуновского районов — полностью закрытых из-за коронавируса образовательных учреждений в регионе нет. При этом, как сообщает пресс-служба краевого Минобрнауки, по ОРВИ ситуация значительно хуже — полностью закрыта Мирненская школа Родинского района, частично на карантине находятся 430 классов в 80 школах края.

Также из-за высокой заболеваемости на вынужденные каникулы отправили учеников двух образовательных организаций Панкрушихинского района. Полностью закрыты два детских сада в Романовском районе. Карантинные мероприятия введены в 70 группах 41 дошкольного учреждения региона.

В учреждениях профессионального образования проблем нет — ни одно из них не закрыто из-за коронавируса или ОРВИ.