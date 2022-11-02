Школьники из ЛНР приехали на лечение в Белокуриху по приглашению алтайского депутата

20 детей из Славяносербского района Луганской Народной Республики приехали в Алтайский край на отдых и лечение. 1 ноября на железнодорожном вокзале Барнаула их встречала делегация с депутатом Госдумы, единороссом Даниилом Бессарабовым. Именно он и пригласил школьников из подшефного Алтаю региона, передаёт пресс-служба партии.

И не просто пригласил, а организовал 21-дневное лечение в детском санатории Минздрава России. Вместе с депутатом гостей встречали волонтёры Победы и представители регионального правительства.

«Школьники страдают хроническими заболеваниями, но в последние годы по известным причинам их здоровью не уделялось должного внимания, состояние усугублялось. В санатории „Белокуриха“ они пройдут индивидуальный курс лечения, продолжат школьное обучение. Кроме того, для них подготовлена ежедневная культурная программа. Я навещу детей в санатории 3 ноября, накануне Дня народного единства», — рассказал Даниил Бессарабов.

Для гостей из ЛНР проведут экскурсии по Белокурихе, курортной зоне «Белокуриха-2» и другим интересным местам.

Родные и близкие детей передали организаторам большое спасибо за такую возможность.

«За восемь лет было много негатива. Пусть наши дети и внуки посмотрят и порадуются за Россию, что она богатая страна. Богатая отзывчивыми людьми, которые очень много делают для блага нашего района», — сказала жительница Славяносербского района ЛНР Татьяна Александрова.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»