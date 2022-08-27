Школьники из Славяносербского района ЛНР получат подарки из Алтайского края

Три тысячи школьников подшефного Алтайскому краю Славяносербского района Луганской Народной Республики получат новые рюкзаки, канцелярию, одежду, книги и сладости. Организовать отправку груза помогло региональное отделение партии «Единая Россия».

Подарочные наборы луганским детям в рамках акции «Соберём детей в школу» формировали в краевом отделении Союза женщин России во главе с Надеждой Ремневой. Она рассказала, что к акции, помимо городов Алтайского края, присоединились 52 района, а также Советы ветеранов, Общероссийский народный фронт и другие общественные организации.

«Хочется, чтобы это принесло детям хоть маленькую, но радость. Чтобы семьям тоже было радостно от того, что ребятишки пошли в школу не с пустыми руками. И чтобы на той земле, как и на всей нашей, был мир, а все матери и дети были счастливы», — сказала Надежда Ремнева.

Она добавила, что среди регионов Сибири Алтайский край первым отправляет такое количество подарков школьникам Донбасса благодаря поддержке реготделения ЕР.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«С начала специальной военной операции вместе с жителями Алтайского края мы собрали в помощь жителям Донбасса более 5 млн рублей. Совместно с предпринимателями собираем и отправляем гуманитарные грузы, а в преддверии 1 сентября поддерживаем детей Славяносербского района ЛНР вместе с организацией, ставшей движущей силой этой акции — Союзом женщин России. Тем самым мы продолжаем свою работу с общественными организациями по оказанию помощи Луганской и Донецкой народным республикам», — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Голобородько.

Он выразил уверенность, что школьники Славяносербского района ЛНР ждут подарки из Алтайского края и будут им очень рады.