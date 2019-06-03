Школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку, который школьники сдают сегодня, 3 июня, стал самым массовым, сообщает "Российская газета".

В общей сложности, по всей России задания на знание предмета выполняют 674 тысячи человек, из них 660 тысяч выпускников.

Длительность экзамена – 3,5 часа. За это время от экзаменуемых требуется выполнить 26 заданий и написать сочинение.

Для получения школьного аттестата нужно набрать 24 балла. Следует также помнить, что для поступления в вуз необходимо иметь результат не ниже 36 баллов.

Результаты можно будет узнать через две недели. Они будут готовы не позднее 20 июня, уточнили в Рособрнадзоре.