Школьников на время нерабочих дней в России отправят на каникулы

Российские школьники на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уйдут на каникулы, рассказали в Министерстве просвещения.

Отметим, что распоряжение об этом было подписано ещё в августе. Так что учебные заведения в этот период работать не будут. И никакие общешкольные мероприятия в эти дни проводить тоже нельзя.

Что касается детских садов, то пока этот вопрос открыт: заседание оперштаба Алтайского края, который должен разъяснить порядок работы учреждений в нашем регионе, назначено на 21 октября.

Также ранее стало известно, что, несмотря на объявленные выходные, продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме.