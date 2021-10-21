Школьников на время нерабочих дней в России отправят на каникулы
Решение приняли в Министерстве просвещения
21 октября 2021, 15:35, Илья Звягинцев
Российские школьники на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уйдут на каникулы, рассказали в Министерстве просвещения.
Отметим, что распоряжение об этом было подписано ещё в августе. Так что учебные заведения в этот период работать не будут. И никакие общешкольные мероприятия в эти дни проводить тоже нельзя.
Что касается детских садов, то пока этот вопрос открыт: заседание оперштаба Алтайского края, который должен разъяснить порядок работы учреждений в нашем регионе, назначено на 21 октября.
Также ранее стало известно, что, несмотря на объявленные выходные, продуктовые магазины продолжат работать в обычном режиме.
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