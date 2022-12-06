Школу в Шипуново отремонтируют раньше срока

Ремонтные работы в Шипуновской средней школе идут с опережением графика. В этом убедилась заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова. Именно в рамках партийного проекта «Новая школа» и происходит обновление учебного заведения.

Сейчас там учатся почти 900 детей. Здание было построено в 1981 году, его ни разу капитально не ремонтировали. В этом году из федерального бюджета на капремонт школы выделено 230 млн рублей. Он рассчитан на два года, но выполнено уже три четвёртых от плана.

По сути, это будет новое здание: в школе отремонтировали кровлю, пищеблок, спортзал, учебные классы и коридоры, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, смонтировали систему видеонаблюдения. Осталось обновить фасад и привести в порядок территорию. К 1 сентября 2023 года в школе появятся новая мебель и современное оборудование.

«Мы планируем оцифровать школу: в каждый кабинет проведён интернет, чтобы учителя во время уроков могли выводить информацию на экран телевизора, подключённого к Сети, или пользовались проекторами», — поделился планами и.о. директора средней Алексей Романов.

По словам Наталья Кувшиновой, за два года в Алтайском крае под контролем «Единой России» будут капитально отремонтированы 43 школы, из них 24 сельские. На это региону из федерального бюджета выделено порядка 2 млрд рублей.

«В этом году, несмотря на возникавшие трудности с поставками материалов, практически завершился плановый ремонт 33 школ. Ещё в 10 школах ремонт закончится в следующем году. Но в отдельных муниципалитетах работы идут с опережением графика. Помимо Шипуновской школы это, к примеру, Солнечная и Боровская школы Алейского района. Там дети вернулись за парты уже после осенних каникул. Реализация федеральной программы рассчитана на пять лет, а значит, в неё попадут и другие школы Алтайского края. Это крайне важная задача, которую „Единая Россия“ включила в народную программу партии», — отметила Кувшинова.

Родители алтайских школьников, видя результаты, обращаются к единороссам с просьбами помочь включить их школы в программу капремонта. Один из ярких примеров — преображение старейшей школы Усть-Калманского района. В ноябре Огнёвской средней школе исполнилось 93 года и это был первый в её истории капремонт, который объединил вокруг себя сельских жителей.

Фото: пресс-служба «Единой России»