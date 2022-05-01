Шли против течения, запускали сигнальные огни. В Барнауле состоялся парад кораблей

На Оби в Барнауле прошёл парад кораблей. Сегодня, 1 мая, в Алтайском крае стартовала грузовая речная навигация — корреспондент amic.ru побывал на Речном вокзале, на котором в честь Первомая продолжаются народные гулянья.

Для зрителей по воде против течения Оби прошли различные грузовые корабли и буксиры, которые, в том числе, показали работу своего технического оснащения — водометов и устройств запуска сигнальных огней.