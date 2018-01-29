Шнуров сравнил храмы с борделями и оскорбил некоторых священников
Стихотворению предшествовало заявление протоиерея Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата
29 января 2018, 20:25
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором ответил протоиерею Всеволоду Чаплину, сообщает LIFE.
Творение Шнуров опубликовал в своем аккаунте в "Инстаграме".
"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", - сказал Шнуров.
Также Шнуров сравнил храмы с борделями: "Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже".
Отмечается, что такому стихотворению предшествовало заявление протоиерея Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.
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