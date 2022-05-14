Шоколадки Alpen Gold, Milka и Picnic подорожают с 1 июня

Компания «Монделис» с 1 июня повысит цены на продукцию, сообщают «Известия».

Так, шоколад Alpen Gold, Milka, Picnic и Toblerone подорожает на 9-15%, бисквиты Belvita, «Юбилейное» и «Барни» вырастут в цене на 10-19%, а жевательные резинки Dirol и Halls — на 10%.

Причина этого — рост цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года в среднем подорожали на 43%, а ряд отдельных компонентов, например сахар, молоко, масло и орехи, подскочили в цене более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что средняя цена за килограмм риса в Алтайском крае превысила 100 рублей.