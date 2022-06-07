Шойгу назвал число плененных украинских военных с начала спецоперации
За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины
7 июня 2022, 18:58
Общее число плененных украинских военных за все время специальной военной операции России на Украине достигло 6489. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», — рассказал он.
Напомним, что ранее Минобороны РФ публиковали видеозапись, на которой пленные украинские солдаты рассказали, что командование киевских войск скрывает настоящие потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах.
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