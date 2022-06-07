Шойгу назвал число плененных украинских военных с начала спецоперации

Общее число плененных украинских военных за все время специальной военной операции России на Украине достигло 6489. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», — рассказал он.

Новости

Происшествия Около 600 срочников принимали участие в спецоперации на Украине

Напомним, что ранее Минобороны РФ публиковали видеозапись, на которой пленные украинские солдаты рассказали, что командование киевских войск скрывает настоящие потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах.