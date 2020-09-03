Шойгу предложил ввести обязательный экзамен по географии

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением ввести обязательный экзамен по географии. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА "Новости" и "Комсомольской правде".

"По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать как таблицу умножения, – уточнил Шойгу. – Кстати, хорошая идея – географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый".

Ранее amic.ru писал, что глава Барнаула Вячеслав Франк поручил преподавателям школ краевой столицы возобновить курс "Барнауловедение". Соответствующее заявление мэр сделал во время приветственной речи, адресованной участникам городского педсовета.