Шойгу припугнул недругов России: "Никому не советуем проверять"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена ни с кем воевать, но посоветовал не проверять обороноспособность страны на прочность, сообщает "Интерфакс".

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"Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.

Ранее стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году военные расходы страны составят 2,8 триллиона рублей.