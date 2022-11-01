Шойгу: срочников не будут направлять в зону СВО

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции (СВО) направляться не будут. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал Шойгу.

Напомним, что в этом году осенний призыв перенесли на месяц — из-за проведения частичной мобилизации он стартовал не 1 октября, а 1 ноября. Всего в армию планируют призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи человек меньше, чем в прошлом году.