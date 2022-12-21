Шойгу: в 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2023 году будет продолжено проведение специальной военной операции на Украине до полного выполнения задач. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр подчеркнул, что свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч сейчас проходят подготовку на полигонах, а другая половина находится в зоне боевых действий. Такое количество он назвал достаточным резервом для продолжения ведения спецоперации на Украине.