Шойгу ввел спецнадбавки к зарплатам военнослужащих

С 1 июля специальные надбавки к окладу начали получать летчики, моряки, разведчики и ракетчики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Надбавка установлена от оклада по воинской должности: для офицеров – 100% оклада, для прапорщиков и сержантов – 110%, для солдат – 120%. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих.

В среднем размер отчислений составит 23 тысячи рублей в месяц. От командиров и начальников министр потребовал обеспечить своевременное выполнение приказа, пишет РИА "Новости".

Ранее amic.ru писал о том, что с 1 октября зарплаты российских военных и силовиков вырастут на 3%.