Шойгу заявил о досрочном прекращении огня в Алеппо

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с утра вторника, 18 октября, будут прекращены авиаудары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Шойгу, такая мера нужна для "гуманитарной паузы" 20 октября. Благодаря прекращению огня будет обеспечена безопасность выхода по шести коридорам мирных жителей. Кроме этого, за это время можно будет подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо.

Ранее сообщалось, что 20 октября введена "гуманитарная пауза" в сирийском Алеппо. За это время мирные жители смогут уйти из города.