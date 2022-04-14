Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для россиян

Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman и Arial, запретила их использование в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Помимо Times New Roman и Arial, компании Monotype принадлежат права на шрифты Verdana, Tahoma и Helvetica, которые пока остаются доступны.

Издание отмечает, что сайт американской компании работает на территории России, однако при попытке зайти на страницы шрифтов пользователи видят сообщение о блокировке.

Ранее сообщалось, что российские пользователи подали коллективный иск видеохостингу Netflix, который приостановил работу на территории России. Подписчики хотят отсудить у компании 60 млн рублей.