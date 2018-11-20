"Шторочка закрывается": новый плацкарт РЖД осмотрели первые "пассажиры"

Первые посетители международной выставки "Транспорт России" проводят тест интерьера нового плацкартного вагона РЖД, в котором можно посидеть на полке или отгородится шторкой, сообщает "РИА Новости".

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Общество Россиянам показали, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД

На выставке на стенде холдинга РЖД показан макет нового модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров. Ранее были опубликованы изображения с интерьером вагона.

Отмечается, что сами полки в новом дизайне действительно выглядят как диваны с подголовниками. Места оборудованы плотными шторами, которые можно закрыть и полностью отгородить себя от других пассажиров.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — цвета светлого дерева.

Представитель РЖД сообщал ранее, что реновация вагонов планируется с 2019 года, и они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.

Накануне также был показан концепт высокоскоростного поезда, разработанного в РЖД.