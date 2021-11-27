Шукшина назвала фейком предложение врачей посетить "красную" зону

Актриса Мария Шукшина пыталась поговорить с одним из врачей, подписавших открытое письмо с приглашением знаменитых антиваксеров в "красные" зоны. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Шукшина позвонила в больницу имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге и спросила, как ей связаться с главврачом Денисом Гусевым. Ей посоветовали обратиться в приёмную врача.

"После набора номера услышала сообщение: "Сейчас все менеджеры заняты, подождите..." Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на приём заказов на платные услуги", – написала актриса.

Когда Шукшиной ответили, то направили на номер общероссийской горячей линии по коронавирусу. С Гусевым актриса так и не смогла связаться. В связи с этим Шукшина назвала предложение посетить "красную" зону фейком.

"Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную" зону. Я вполне понимаю, что такие предложения могут быть сомнительны с медицинской точки зрения и даже опасны для пациентов. Тем более считаю неэтичным делать предложения о посещении "красной" зоны ради красного словца, а потом скрывать свои контакты за телефонами горячих линий о вакцинации. Эта ситуация ещё больше подрывает доверие к проводимой в России кампании по вакцинации и тем методам, которыми её пытаются проводить", – заявила артистка.

Напомним, врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых есть звёзды и политики. Обращение направлено конкретным адресатам: лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.