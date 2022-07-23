Шукшинский фестиваль завершается в селе Сростки

В Алтайском селе Сростки проходит заключительный день Шукшинского фестиваля. Сегодня для гостей подготовили экскурсии и праздничную программу.

Весь день на горе Пикет будет работать интерактивная выставка творческого союза мастеров-ремесленников «Город мастеров», пройдут мастер-классы, конкурсы гончаров и гармонистов. Также на площадке представят выставку, посвященную 45-летию со дня основания Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина.

Финальная программа на Пикете и торжественная церемония закрытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля начнется в 16 часов. Завершится праздник выступлением группы Варвары Визбор. Начало концерта запланировано на 18 часов.

Отмечается, что на горе Пикет сегодня будут объявлены итоги Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть правда». Победителям будут вручены призы за лучший короткометражный и полнометражный фильмы. Также будет вручен специальный приз Губернатора Алтайского края.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Минкульта.