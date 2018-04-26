Шувалов заявил о готовности работать там, где скажет президент

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Первый российский вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что готов и дальше работать в правительстве либо других структурах, если глава государства ему это предложит, пишет ТАСС.

"Я готов работать там, где скажет президент", - заявил Шувалов в ответ на вопрос, продолжит ли он работать в кабмине или покинет правительство. Также первый вице-премьер добавил, что будет рад любой работе, которую ему даст глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что Шувалов может покинуть свой пост.