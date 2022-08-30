АО «Сибирь-Полиметаллы» отпраздновало День шахтёра

26 августа АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) отпраздновало День шахтёра. Масштабный праздник прошёл в Змеиногорске, в парке им. 60-летия ВЛКСМ. Более ста сотрудников компании наградили ведомственными, муниципальными, а также корпоративными грамотами и благодарностями. Праздничное настроение участникам мероприятия подарили артисты из различных уголков России.

В преддверии Дня шахтёра АО «Сибирь-Полиметаллы» подарило своим сотрудникам и жителям Змеиногорска грандиозный праздник. В первой части мероприятия прошло чествование лучших из лучших работников компании. В этом году сразу четырёх сотрудников предприятия наградили почётным знаком «Горняцкая слава» III степени. На главной сцене праздника эту награду получили Валентин Логвиненко, Александр Слонов, Алексей Касмицкий и Максим Перетятькин.

Алексей Александров и Артём Зайцев были награждены почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Сергей Алымов был удостоен благодарности губернатора Алтайского края. Семь сотрудников получили почётные грамоты и благодарности Уральской горно-металлургической компании, ещё четырём вручили благодарности Министерства промышленности и энергетики Алтайского края. 18 человек наградили почётными грамотами и благодарностями администраций Рубцовского и Змеиногорского районов. Более 60 сотрудников компании получили почётные грамоты акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы».

«Я считаю, что АО „Сибирь-Полиметаллы“ уже давно стало большой дружной семьёй. Мы ценим каждого сотрудника, и нам всегда очень приятно, когда дети идут по стопам родителей. Сегодня в нашей компании насчитывается порядка 18 трудовых династий. И я очень надеюсь, что со временем это число будет расти. Я желаю всем крепкого здоровья, мира и гармонии вашим семьям. С праздником, коллеги. С днём шахтера!» — поздравил генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев.

Во второй части праздничной программы участников мероприятия ждал сюрприз — корпоративная лотерея. Среди сотрудников компании разыграли семь ценных призов: телевизор, кофемашину, электрический и газовый грили, смартфон, умную колонку, робот-пылесос.

Фото: «Сибирь-Полиметаллы»

«Когда накануне мероприятия нам раздали лотерейные билеты, мы все с нетерпением гадали, что же будут разыгрывать. Но я даже подумать не могла, что выиграю что-то. А тут сразу такой подарок — газовый гриль. Когда вышла на сцену, если честно, была в шоке и не понимала даже, что я выиграла. Спасибо большое за такой праздник. Эмоции бьют через край», — поделилась инженер по комплектации оборудования Надежда Подоплелова.

В третьей части мероприятия сотрудников «Сибирь-Полиметаллы» и жителей города ждала насыщенная программа. Зажигательную дискотеку устроили участники кавер-группы Enjoy, барабанщики Big Drumma show дали зрителям почувствовать себя настоящими рок-звёздами и попробовать сыграть на барабанах. Добавили огня и зажгли по полной артисты файер-шоу «Аврора». Ответственным за хорошее настроение и веселье в этот вечер был ведущий Максим Киселёв, участник известного телешоу и капитан команды КВН «Триод и Диод». Заключительным аккордом Дня шахтёра стало шоу фейерверков, которое озарило и раскрасило змеиногорское небо миллионами цветных огней.

Фото: «Сибирь-Полиметаллы»