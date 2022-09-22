Сибирский депутат назвал возраст первых попавших под мобилизацию

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров назвал возраст мобилизованных, оказавшихся в первых рядах, пишет «МК в Новосибирске».

Он подчеркнул, что в первом эшелоне окажутся молодые люди, знакомые с военным делом.

«В первую очередь будут мобилизованы люди в возрасте 22-26 лет, которые отслужили в армии и имеют учётные специальности», — указал Панфёров.

Депутат отметил, что призывников в течение трёх-пяти недель будут подготавливать до отправки в зону боевых действий.

Кстати, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов нет никакой брони и поэтому они не только могут, но и должны участвовать в спецоперации. Впрочем, желающих пока немного.

Ранее amic.ru рассказал, будут ли мобилизовывать в армию выпускников военных кафедр.