Сибирский режиссёр рассказал о съёмках фильма с погибшим актёром Сергеем Пускепалисом

Новосибирский режиссёр Пётр Дикарев рассказал корреспонденту «КП-Новосибирск», каким был погибший в ДТП актёр Сергей Пускепалис.

Напомним, 20 сентября артист попал в жёсткую аварию в Ярославской области. Пускепалис находился в Ford Transit, который выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Дикарев в 2017 году снимал актёра в фильме «Гайлер». Родителей главного героя убивают грабители, после чего молодой человек возвращается в родной сибирский городок. От участкового, которого сыграл Пускепалис, он узнаёт подробности трагедии и начинает вершить правосудие.

«Первый раз мы с Сергеем встретились в гостинице. Он был простым человеком. Он был такой же в жизни, каким я его видел на экране. С ним было легко и просто с первой секунды. У Сергея были стальные нервы. Когда мы снимали один эпизод, думали, как произвести выстрел из ружья. Оно было настоящее и заряжено дробью. Мизансцена была выстроена так, что на столе были остатки застолья — бутылка водки, недоеденные консервы — и во время борьбы ружьё должно было выстрелить в Сергея. Я предлагал отказаться от этой сцены и смонтировать. Сергей во время борьбы должен был перехватить ружьё. Он сказал, что готов снимать всё без монтажа. Мы сняли всё с первого дубля», — рассказал режиссёр.

Дикарев подчеркнул, что гибель Пускепалиса — внезапная и тяжёлая утрата. По ощущениям, словно актёр до сих пор живой, и это просто снимали какой-то эпизод фильма, где он погиб.