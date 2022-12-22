Сибирский стартап получит грант от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»
До 1,5 млн рублей выиграли социальные предприниматели из шести регионов России
Российский оператор мобильной связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Семеро предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них — в номинации «Лучший цифровой проект для детей», которую Tele2 учредила в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.
В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact — влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. 10 из них дошли до финала и боролись за гранты в трёх номинациях.
В числе победителей Наталья Степанова из Новосибирска с проектом «Детский Атлас» по созданию интерактивных атласов регионов для расширения знаний школьников о родном крае, вовлечению детей в исследовательскую деятельность и развитию учебной мотивации. Она стала лидером в номинации «Лучший цифровой проект для детей» и получит 1 млн рублей.
А кроме того, как и остальные финалисты, продолжит развивать свои стартапы в «Инкубаторе» фонда, который на сегодня является самым долгосрочным в России. Здесь лидеры импакт-проектов получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень, на протяжении однго-трёх лет.
«Социальная роль Tele2 как оператора связи в широком смысле — создавать новые возможности для людей и обеспечивать системные позитивные изменения в обществе. В сотрудничестве с фондом „Навстречу переменам“ мы поддерживаем самых активных жителей регионов: они пробуют, рискуют и меняют к лучшему жизнь сотен тысяч детей. В этом году за достижения партнёрства с фондом Tele2 заняла первое место в номинации авторитетного конкурса „Лидеры корпоративной благотворительности“. Это вдохновляет идти вместе дальше. Мы надеемся, что в следующем году в проектах фонда примут участие ещё больше смелых предпринимателей, а мы с радостью их поддержим», — прокомментировал генеральный директор Tele2 Андрей Патока.