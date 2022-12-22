Сибирский стартап получит грант от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»

Российский оператор мобильной связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Семеро предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития проектов, направленных на улучшение качества жизни детей в России. Двое из них — в номинации «Лучший цифровой проект для детей», которую Tele2 учредила в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.

В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact — влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. 10 из них дошли до финала и боролись за гранты в трёх номинациях.

В числе победителей Наталья Степанова из Новосибирска с проектом «Детский Атлас» по созданию интерактивных атласов регионов для расширения знаний школьников о родном крае, вовлечению детей в исследовательскую деятельность и развитию учебной мотивации. Она стала лидером в номинации «Лучший цифровой проект для детей» и получит 1 млн рублей.

А кроме того, как и остальные финалисты, продолжит развивать свои стартапы в «Инкубаторе» фонда, который на сегодня является самым долгосрочным в России. Здесь лидеры импакт-проектов получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень, на протяжении однго-трёх лет.