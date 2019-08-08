Сибирский журналист назвал причину увольнения после критики властей за лесные пожары

Уволился журналист новосибирского телеканала ОТС Николай Сальников, который прославился на всю Россию, став одной из первых медиаперсон, публично выступивших с критикой властей за промедление в "экономически невыгодном" тушении пожаров в сибирских лесах.

Уже тогда многие выразили опасения по поводу его карьеры, так как критикующий власть сотрудник СМИ на тот момент работал в государственной телекомпании.

Об увольнении по собственному желанию Сальников сообщил 7 августа на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", уточнив, что никакого давления на него со стороны руководства телекомпании не было. Он поблагодарил коллектив за пятилетнюю совместную работу.

"В связи со всеми последними событиями я почувствовал "напряжение в воздухе" и пришел к выводу, что дальнейшее мое присутствие на ОТС может принести проблемы коллегам", – объяснил свое решение тележурналист.

По его словам, он это делает с чистой совестью, серьезными планами и четкой установкой – не врать и не бояться.