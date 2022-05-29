Сибирячка год пытается попасть в дом, где живет ее бывший муж, но делать это приходится через суд

Жительница Новосибирска год пытается попасть в дом, где живёт её бывший муж. Об этом она рассказала «КП-Новосибирск».

Горожанка познакомилась со своим будущим супругом, когда ей было ещё 16 лет. В браке они прожили 20 лет и за это время переехали в Заельцовский район, но два года назад в семье произошёл разлад.

Мужчина стал часто пропадать на охоте, выпивать и перестал приносить деньги домой. Однажды, когда один из двух его сыновей заболел, он просто уехал и посоветовал супруге вызвать скорую, если мальчику станет хуже.

Через некоторое время женщина узнала о том, что у мужа есть любовница, а позже мужчина стал выживать жену из дома. Суд развёл их и разделил дом на две доли, но попасть в жильё женщина не может.

«Он приходил в дом и днём и ночью с какими-то непонятными друзьями. Они постоянно шумели, пили. А мне было страшно, и мы переехали на съёмную квартиру, потом к маме, — продолжает женщина. — Пока шёл развод, я познакомилась с мужчиной и родила ещё дочку, сейчас ей 11 месяцев. Теперь мы все вместе живём у мамы на 53 „квадратах“. Тесновато», — рассказала женщина.

Вместе с новым мужем женщина собрала деньги на первый взнос по ипотеке, но добиться продажи доли в доме бывшего мужа она не может. По словам женщины, он не выходит на контакт и не впускает, чтобы забрать детские вещи.

«Я предлагала ему выкупить эту половину, чтобы мы не были привязаны друг к другу. Он отказался. В доме же есть мои личные вещи, детей, детская мебель. Зачем это ему?» — задаётся вопросом женщина.

Она решила действовать по закону, и во время очередного визита к бывшему мужу вызвала полицию. Юрист посоветовал женщине решать вопрос через суд.

Сам бывший муж женщины заявляет, что никогда не мешал ей входить в дом, а замки поменял, потому что потерял ключи. Он также отметил, что думал о том, чтобы выкупить у бывшей жены вторую половину дома.