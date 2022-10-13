Сибирячка и детсад спорят, кто из них издевается над девочкой без переднего зуба

В Новосибирске в одном из детсадов разгорелся скандал между воспитателем и мамой двухлетней девочки. В подробностях конфликта разбирался корреспондент «КП-Новосибирск».

«Женщина утверждает, что её дочь приходит из садика вся в ссадинах, а воспитатели не следят за детьми. В самом саду говорят обратное: малышку приводят в сад уже с синяками. Детсад подключил к делу отдел ПДН», — отмечает издание.

Мать ребёнка рассказала, что конфликт начался весной этого года, когда она заметила курящих сотрудников детсадовской кухни и рассказала об этом заместителю заведующей учреждением.

«Всё было тихо и спокойно, пока я как-то раз не пришла за дочкой в детский сад и не увидела, что у неё ободраны нос и губа. Я спросила у дочери, что случилось. Она открыла рот, а там всё в крови и зуб расколот. Я спросила у воспитателей, что случилось. Мне сказали, что не знают. Дочка же была ещё совсем маленькая и толком объяснить ничего не смогла», — отметила женщина.

Передний зуб девочке пришлось удалить. Родителям пришлось написать объяснительную для полиции. В детсаду сибирячку попросили указать, что она не имеет претензий к воспитателю, поскольку маленький педсостав не выдержит увольнения одного человека.

Через какое-то время девочка пришла домой со следом укуса на плече. В садике сказали, что её обидел один из мальчиков. Через пару дней малышка вернулась в синяках. На этот раз в детсаду не смогли объяснить причину.

«В общем, воспитателей начали напрягать мои вопросы. Они написали в полицию заявление, что я избиваю собственного ребёнка. Мы съездили в больницу, нас осмотрели врачи и провели судмедэкспертизу, которая подтвердила, что травмы бытовые», — отметила мама девочки.

После этого эпопея с травмами закончилась. Но через несколько месяцев история повторилась. Воспитатели вновь не смогли объяснить, почему у девочки возле уха запёкшаяся кровь и синяк на подбородке.

Заведующая детским садом рассказала изданию свою версию.

«Мама постоянно предъявляла претензии о том, что она якобы забирает ребёнка из садика с синяками. Я не осталась безучастной, поставила всё на контроль. Тут и выяснилось, что ребёнок приходит с синяками из дома. Я не могу не отреагировать на это. Мама угнетает воспитателей, якобы это они делают. Потом мы подключили медика, провели расследование и подали заявление в полицию. Плюс ко всему другие родители обратились ко мне с заявлением, что женщина терроризирует воспитательницу, угнетает её. Родители заступаются за воспитателей, говорят, что они хорошие», — пояснила заведующая.

Она также отметила, что сейчас в учреждении вырабатывают тактику, для того чтобы во всём разобраться и уладить конфликт.