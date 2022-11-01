Сибирячка случайно узнала о родстве с алтайским богачом и приехала оценить его недвижимость

Учительница математики из Иркутской области Ольга Леонтьева узнала о родстве с алтайскими миллионерами и накануне посетила санаторий «Сосновый бор», где находится знаменитый особняк предпринимателей и меценатов Константина и Ивана Платоновых, пишет «КП-Барнаул».

«С середины XIX и до начала XX века фамилия потомственных дворян Платоновых гремела на всю округу. У миллионеров отца и сына были своё мощное мукомольное производство, пароходство, винокуренные заводы и т.д. На перекрёстке веков Иван Платонов построил диковинную на то время электростанцию», — отмечает издание.

Ольга Валерьевна отметила, что составила родословное древо, которое доходило до деда — Глеба Платонова.

«Дедушка не рассказывал о своих корнях и вообще был мало разговорчивым. Уже после его смерти мой покойный муж Николай нашёл в рассекреченных архивах КГБ сведения о том, за что его отправляли в лагеря», — пояснила сибирячка.

Глебу Ивановичу после лагерей разрешалось жить только в Оренбурге. Женщина рассказала, как приезжала к нему в гости.

О тайнах происхождения учительницу иногда заставляли задумываться некоторые семейные вещи. Например, были старинная икона и статуэтки, которые вручали на скачках. Как оказалось, у Ивана Платонова был ещё и свой ипподром. Также сохранилось уникальное фото — маленький Глеб Иванович на руках своей матери, второй жены Ивана Платонова.

В Иркутской области Ольга Валерьевна оказалась в молодости, приехав на комсомольскую стройку — БАМ, там и осталась. Сейчас 67-летняя правнучка одного из самых богатых людей России живёт на скромную пенсию и заведует в школе краеведческим музеем.

На территории санатория «Сосновый бор» сохранилась усадьба знаменитых земляков, есть и музей. Почётных гостей там встретили очень душевно, организовали экскурсию. Директор санатория подчеркнул, что для него очень важен приезд потомков Константина и Ивана Платоновых.

Ранее сообщили, что в Барнауле хотят отреставрировать 120-летнее здание электростанции Ивана Платонова.