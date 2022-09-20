Сибирячка вышла замуж за парня, которому её «подарили» на день рождения

Жители Новосибирска — 36-летняя Любовь и 39-летний Владимир Никитины — начали встречаться, будучи школьниками, с шуточной подачи друзей, которые принесли девушку на руках в качестве подарка на 17-летие парня. Свою историю пара рассказала корреспонденту «КП-Новосибирск».

«Вова отмечал день рождения в кафе. Возле дома стояли его друзья. Они подняли меня на руки и понесли в кафешку. Решили меня ему „подарить“. Меня буквально схватили и притащили на праздник. Я пыталась отшутиться, сбежать, но пацаны всё равно несли. Вова вышел, встретил и взял меня на руки. Наверное, тогда мы и поняли, что всё: будем вместе надолго. Он посадил меня рядом с собой — я же всё-таки подарок», — вспомнила Любовь.

Между школьниками завязались отношения. Вечерами гуляли за ручку, но всегда соблюдали правило — до 21:00. Это время установил папа девушки. Пара поженилась через два года после того как Любовь окончила школу.

«Предложения как такового не было. Вова просто приехал ко мне и сказал: „Пойдём в загс“. Мы женаты уже 17 лет, и в 10-летний юбилей нашего брака обвенчались», — отметила сибирячка.

Сейчас Никитины воспитывают двоих сыновей — 11 и 16 лет. Владимир и Любовь считают, что все разговоры о том, что в юности надо нагуляться, — это ерунда.

Ранее издание рассказало историю сибирячки, вышедшей замуж за парня, с которым её в два годика свёл Дед Мороз.