Сибирячка завоевала титул «Миссис мира» на мировом конкурсе красоты

Жительница Новосибирска Екатерина Марченко получила титул «Миссис мира» на мировом конкурсе красоты в Баку, обойдя 20 конкурсанток. Как сообщает «АиФ», сибирячка получила главный титул в конкурсе красоты International Beauty and Model.

В 2022 году конкурс прошёл в столице Азербайджана Баку. В программе было три этапа. Участницы устроили дефиле в вечерних платьях популярного в Азербайджане бренда NISAZ. Жюри оценивали интеллект конкурсанток и умение презентовать себя. Всего было три номинации: «Мисс» (незамужние девушки), «Миссис» (до 37 лет или имеющие детей) и «Классическая миссис» (от 37 лет).

В соцсетях Марченко рассказала, что в последний раз принимает участие в таком мероприятии, так как это сильно тратит энергию. Кроме того, некоторые участницы не отличаются доброжелательностью.