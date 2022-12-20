Сибирячки ждут на Новый год подарок-сюрприз, а сибиряки хотели бы получить деньги

Таковы результаты опроса, проведённого банками «Открытие» и СК «Росгосстрах»

20 декабря 2022, 17:16, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года 78% сибиряков. 89% собираются праздновать его дома в кругу семьи. В числе самых желанных подарков для наших земляков остаются деньги. Таковы результаты опроса, который провели банки «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Куда поедем

1% опрошенных собираются поехать в гости к друзьям, столько же — встретить праздник в поездке по России. 2% пока не определились со своими планами. В этом году среди опрошенных не оказалось тех, кто хотел бы провести новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

Как отметим

47% заявили, что не изменили новогодние планы, потому что их не было. Еще 31% намерены отмечать Новый год, как изначально решили. У 21% новогодние планы изменились: 17% будут праздновать не так, как собирались, еще 4% вообще откажутся от празднования.

Сколько потратим

45% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Ещё 37% собираются уложиться в 5-10 тысяч. На 10-20 тысяч рублей рассчитывают 10% респондентов. 3% планируют раскошелиться более чем на 20 тысяч рублей. 3% не намерены устраивать новогодний стол.

Что подарим

Самым желанным на Новый год женщины назвали любой подарок-сюрприз (45%), а мужчины — деньги (40%). На втором месте — наоборот: у прекрасной половины — деньги (23%), а у мужчин — подарок-сюрприз (23%). Замыкает тройку лучших новогодних подарков «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (17% женщин и 19% мужчин). При этом 9% женщин и 15% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

51% женщин и 31% мужчин собираются дарить на Новый год близким сладости, 28% женщин и 27% мужчин — деньги. 19% женщин и 13% мужчин подарят парфюм, 10% женщин будут дарить небольшие подарки, обычные игрушки и сувениры. 9% женщин и 6% мужчин — ёлочные игрушки. 8% мужчин и 4% женщин намерены подарить близким символ будущего года — игрушечного или живого кролика (2023 — год Чёрного Водяного Кролика по китайскому календарю). По 6% опрошенных обоих полов хотят подарить своим родным и знакомым ёлочные игрушки. Ничего никому не собираются дарить на Новый год 8% женщин и 23% мужчин.

Опрос провели банки «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-14 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.