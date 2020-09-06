Сибиряк раскапывал могилы и продавал кости как мощи святых

На железнодорожном вокзале Красноярска задержали мужчину, в сумке которого находились человеческие кости. Он представился батюшкой и заявил, что это мощи святых.

31 августа мужчина проходил в здание вокзала, просвечивая его багаж, сотрудники службы безопасности увидели кости. Мужчину проводили в караульное помещение, где он открыл сумку, в которой оказались череп и кости разных людей, сообщила юрист Екатерина Калядина.

По сведениям юриста, останки, которые находились в сумке, принадлежат захороненным на кладбище в Енисейске. Задержанный перевозил их в Санкт-Петербург, чтобы продать там под видом мощей святых, пишет "Знак".