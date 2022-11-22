Сибиряк решил пойти на СВО вслед за сыном, который отказался от брони

В Новосибирской области 23-летний мобилизованный готовится вместе с 46-летним отцом к отправке в зону спецоперации, пишет «КП-Новосибирск».

У Эдуарда есть жена и двухлетний сын, до мобилизации он работал слесарем в локомотивном депо, где у него была бронь, однако принял решение отправиться на СВО.

«Когда я видел, как некоторые парни побежали за границу, стало стыдно за них, обидно за страну. И я решил, что буду отстаивать интересы нашей страны», — рассказал сибиряк.

После мобилизации Эдуарда его отец Владислав принял решение идти за сыном и вызвался добровольцем. Молодой человек поговорил с начальством и договорился, чтобы отца распределили в его подразделение.

«Мы оба сейчас живём в одной палатке. С отцом постоянно вместе. Конечно, я за него переживаю. Но чтобы отговаривать его — нет, такого не было, мы же мужики. Жена вот волновалась, но уже смирилась, она принимает мою позицию», — подчеркнул сибиряк.

Сейчас отец и сын находятся на полигоне в Кольцово, где проходят военную подготовку перед отправкой на СВО.