Сибиряка оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

Судебные приставы Кемеровской области взыскали штраф с жителя Югры, который одобрял в соцсетях теракт в Новой Зеландии, произошедший в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как говорится на сайте ведомства, "гражданин, обсуждая в социальной сети теракт в Новой Зеландии, одобрительно оценил массовое убийство людей", а также призвал подражать подобным действиям террористов". За это суд признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и приговорил к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Напомним, теракт в новозеландском городе Крайстчерч произошел в марте 2019 года. В результате нападения на две мечети погибли 50 человек, еще столько же пострадали.