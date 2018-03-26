Сибиряки запустили флешмоб против торговых центров из-за пожара в Кемерово

Фото: twitter.com / @RT_russian

Жители нескольких регионов Сибири распространяют в социальных сетях сообщения с просьбой не посещать на протяжении месяца или больше торгово-развлекательные центры после пожара в "Зимней вишне" в Кемерово.

"Не посещайте ТРЦ хотя бы месяц! Вспомните о музеях, парках, прогулках! Шопинг доступен онлайн! Мы без них можем, они без нас – нет! Мы можем ответить за их жестокую халатность! Мы можем заставить их соблюдать законы, это несложно и в силах каждого", - с таким призывом выступила одна из пользователей Сети в Instagram после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня".

Флешмоб распространяется под хештегом "бойкот_ТЦ". За несколько часов посты с подобными хештегами опубликовали сотни пользователей соцсети. Среди пользователей можно увидеть представителей Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской областей и других регионов СФО.

По последним данным, число жертв пожара в кемеровском ТРЦ составило уже 64 человека. Из них опознано только 15.