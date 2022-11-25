«Сибсети» разыграет iPhone 14 Pro и другие гаджеты среди своих абонентов

У «Сибсети» действует акция с крутыми подарками: iPhone 14 Pro, полезными гаджетами, сертификатами S7, годом интернета и другим. Чтобы получить шанс выиграть приз, нужно стать абонентом провайдера с 1 ноября по 26 декабря 2022 года, выбрав один из тарифов, участвующих в акции.

В данный момент новым пользователям доступен выгодный акционный тариф: интернет + ТВ за 1 рубль на целый месяц. Абоненты получат интернет со скоростью 100 Мбит/с, более 140 ТВ-каналов, домашний кинотеатр с тысячами фильмов и сериалов на основе партнёрских подписок и рассрочку на оборудование. Это отличный вариант попробовать высокое качество услуг от «Сибсети».

Действующие абоненты тоже могут принять участие в розыгрыше. Но им нужно «прокачать» тариф — например, выбрать решение с более высокой скоростью интернета (300 или 500 Мбит/с), перейти на подписку с ТВ-каналами, подключить и активировать тематические ТВ-пакеты или годовой абонемент на интернет.

Кроме того, участникам нужно зарегистрироваться на акционном сайте.

По вопросам подключения можно обратиться в офис компании или по телефону: 8-960-946-6029.

Победителей определят 30 декабря 2022 года. Более подробную информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО «Сибирские сети»