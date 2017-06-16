Сила воли не поможет: барнаульский психолог о том, как изменить жизнь

Сейчас стало очень модным менять себя, избавляться от плохих привычек и улучшать свою жизнь. Кто-то идет на тренинги, ищет хорошего психолога. А кто-то считает, что достаточно проявить силу воли, чтобы прекратить портить жизнь себе самому. Почему это не так и что мешает провинциалам найти счастье, специально для ИА "Амител" Константин Гришин расспросил практикующего психолога Олесю Матёрову.

Корреспондент: Известно, что у жителей Центральной России стало даже модным решать свои проблемы с помощью психологических тренингов. А насколько легко жителю провинции открыться психологам?

Олеся Матерова: Жители провинции, в отличие от жителей мегаполисов, чаще относятся к реальности как к чему-то неизменному. Можно говорить о том, что сама идея об улучшении жизни в провинции реже находит отклик у людей. Здесь преобладают крайне стереотипные убеждения из серии "Не жили богато и нечего начинать". И они передаются из поколения в поколение.

Корр.: А что может сделать в этой ситуации психолог?

О.М.: Если человек смог преодолеть этот этап и решил обратиться к специалисту, то здесь уже многое зависит от личности психолога. Самое главное – понимать, что без желания человека измениться ничего не получится. Специалист должен помочь человеку не только изменить свою жизнь к лучшему, но и обосноваться в этой самой новой жизни. Туда входят и новые привычки.

Корр.: И как помочь человеку избавиться от плохих привычек, неверных установок?

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О.М.: Установки – это пережитый опыт, а точнее, эмоции, которые дал этот опыт. Под влиянием каких-то событий в детстве мы проживаем эмоции и чувства - радость, ликование, грусть, обида, злость. У нас вырабатываются рефлексы на какие-то события, вещи или людей. И мы действуем на основании наших рефлексов.

Ошибочно думать, что сила воли и ум управляют нашими действиями. Каждый может вспомнить ситуацию, когда в какой-то эмоциональный момент мозг как будто отключался на какое-то время. Потом приходилось жалеть о сделанном или сказанном. Это как раз срабатывали наши рефлексы. Например, ребенок потерял деньги, и мама отругала его за это. В результате пережитые эмоции сформировали рефлекс на деньги - страх, испуг, самообвинение. И уже взрослый человек будет постоянно попадать в ситуации, где эти эмоции будут переживаться вновь и вновь. Рефлексы будут заставлять выполнять именно те действия, которые приведут к привычному результату. Бизнес будет убыточным, карьера – неуспешной, кредиты – неподъемными и т. д. И самое печальное, что силой воли здесь ничего не изменить. Можно заставить себя выполнять действия, отличные от привычных, но недолго. Рефлексы все равно победят. Здесь надо обращаться к психологу, чтобы он помог изменить привычные эмоциональные реакции.

Корр.: Сегодня все чаще люди зацикливаются на работе и не умеют отдыхать. Между тем ваши коллеги-психологи придают большое значение досугу. Работаете ли вы с проблемой досуга, помогаете ли людям прийти к осознанию в этом плане?

О.М.: Безусловно, досуг и отдых занимают особое место в жизни современных людей. Даже больше скажу: от того, как вы проводите свое свободное время, зависят все сферы вашей жизни, а точнее, их качество. Достаточно узнать, как человек проводит свои выходные, начиная с вечера пятницы, и уже понятно, сколько этот человек зарабатывает. По секрету скажу, что, например, алкоголь и большие деньги - вещи несовместимые, они относятся к разным психологическим возрастным периодам.

Поэтому досуг и вообще организация времени – это один из инструментов для достижения каких-либо задач. Это как если представить паутину: стоит потянуть за одну из ниточек, и вся паутинка приходит в движение и меняет свою форму. Так же и с нашим досугом - внося изменения в него, мы можем полностью изменить качество своей жизни.

Корр.: Получается, что достаточно просто проявить усилие и заставить себя оторваться от телевизора во время выходных, чтобы изменить свою жизнь?

О.М.: Нет, это всего лишь один шаг из множества. Но и это не так уж просто, как кажется: на силе воле далеко не уедешь. Нельзя просто так взять и поменять свои привычки. Рефлексы возьмут верх в любом случае. Если вы привыкли каждые выходные проводить перед телевизором, то у вас нет шансов без воздействия со стороны это изменить.

Корр.: У каждого из нас есть знакомые, которые вдруг круто изменили жизнь. Сами. У меня приятельница после развода просто расцвела, например. А была из тех, кто, как говорится, "замучен жизнью".

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О.М.: Да, иногда подобному внутреннему перевоплощению могут способствовать какие-то трагические события в жизни, в том числе и когда семья распадается или еще что-то. Здесь от переживания ярких эмоций, сравнимых по силе с болевым шоком, нейронные связи рушатся сами и рефлексы перестают работать. И тогда возможны резкие перемены. Вдруг мы узнаем, что бывшая замученная домохозяйка, страдающая от лишнего веса, стала активной, успешной девушкой, с идеальной фигурой, которая занимается спортом, строит карьеру и вообще наслаждается жизнью.

Но я все же не рекомендую доводить себя до перемен в жизни таким экстремальным образом. Хороший психолог поможет это сделать безболезненно. Ведь главное не только разрушить старые, ограничивающие привычки, но и создать новые - эффективные. И сделать самостоятельно могут единицы, даже после резких перемен в жизни. Обычно все возвращается к прежнему состоянию и к прежней организации своего времени.

Корр.: Возьмем пример, когда сильная, пробивная женщина работает на трех работах, а ее мужчина пассивен. Естественно, она на нем срывается. Крики, скандалы... Нужно ли психологу вмешиваться в подобных случаях? Может быть, людям нужны и скандалы для взаимного снятия напряжения?

О.М.: На самом деле ваш вопрос затрагивает несколько граней проявления такой распространенной проблемы людей, как невротизм. Вообще, любую ситуацию, которая не устраивает, надо или изменить, или принять ее такой, какая она есть. Это позиция психологически здорового человека. Например, если мне не хватает денег, то я просто пойду и заработаю больше. Или второй вариант - я научусь жить по средствам и буду спокойно относиться к своему доходу. Это тоже нормально. В любом случае я буду находиться в состоянии удовлетворения своей жизнью.

Но если я невротик, то я просто буду жаловаться, сидеть в социальных сетях, лайкать посты про маленькую зарплату, про плохое правительство и при этом не предпринимать реальных действий, чтобы денег стало больше. Т. е. я ситуацию с деньгами и не меняю, и не принимаю.

Именно так живут многие люди - муж не устраивает, мы его ругаем с утра до вечера, всем рассказываем, какой он нехороший, но ничего не меняем. Ни мужа, ни свое отношение к нему. Ну и, конечно же, потом следуют периодические истерики, скандалы, ведь накопившиеся эмоции надо куда-то выплескивать.

И то, что мужчина терпит критику и скандалы, не естественно. Психологически здоровый человек не будет этого терпеть. И я даже попробую предположить, что, скорее всего, эта женщина своей активностью просто подавляет своего супруга и сама делает из него инфантила.

Корр.: Так а что же делать женщине, мужчина которой лежит на диване и ей приходится быть пробивной, чтобы прожить и семью прокормить?

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О.М.: Многие женщины гордятся тем, что они “и в горящую избу, и коня на скаку", хотя на самом деле их активность – это страшное оружие, если не уметь ею управлять. Их близкие люди находятся в группе риска стать инфантилами, особенно дети. Здесь могу привести свой собственный пример, когда мне пришлось учиться управлять своей активностью и проявлять её только в профессиональной сфере и бизнесе. В семье же я скорее сама инфантильная личность, особенно с ребенком. Моя задача - не навредить.

Такое осознанное поведение гарантирует комфортные отношения без криков и скандалов. Как это реализовать? Просто надо всегда сразу говорить, если что-то не нравится. Не копить обиды и недовольство. К сожалению, нас с детства учили делать с точностью до наоборот - молчать, чтобы не обидеть. Притворяться, чтобы понравиться. Скрывать, чтобы не испортить отношения. А потом, спустя годы, оказывается, что рядом совсем не подходящий человек, с которым жить невозможно. Он не плохой, нет. Он просто не подходит именно ей.

Ведь в самом начале отношений, в период, когда надо договариваться и притираться друг к другу, она делала вид, что все устраивает. А спустя месяцы или годы, когда терпеть уже нет сил, она обрушивает на мужа кучу обид и претензий. Ну и как должен себя чувствовать мужчина в такой ситуации?

Корр.: Так и как же ее не допустить?

О.М.: Сразу на берегу обо всем договориться. И здесь надо обратить внимание на следующее: если вас не поняли с первого раза, значит, не поймут никогда. То есть если муж не привык мыть посуду, а для вас это важно, то просто сразу скажите ему об этом. А дальше от вас уже ничего не зависит. Он или будет мыть посуду, или забудет про нее и ваш разговор на следующий день. И вы должны понимать - так будет всегда.

И самый важный момент - подумайте, сможете ли вы спокойно к этому относиться и больше никогда не возвращаться к теме посуды. Никогда не упрекать, не скандалить, не обижаться. Не терпеть и не копить. А просто принять его таким, какой он есть. Ведь он не изменится. Я сейчас привела очень поверхностный пример с посудой, который может показаться пустяковым. Гораздо серьезнее дело обстоит с алкоголем. Создавая семью, надо понимать, что меньше пить никто не будет, а будет так же или даже больше. Сможете спокойно к этому относиться? Выбирайте сами.

К сожалению, многие люди не умеют отказываться от неподходящего или принимать безоговорочно, а могут только смириться на время. До очередного скандала из-за немытой посуды. Это и есть невротизм. Психолог может помочь, когда женщина готова перестать наконец-то жить в иллюзиях и заняться собой. Изменить себя, а не мир вокруг. Вот только после этого и мир начнет меняться, и муж будет активнее. Правда, не факт, что именно этот муж.