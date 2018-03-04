Сильнейший за 68 лет снегопад обрушился на Москву

Сильнейший снегопад обрушился на Москву в воскресенье, 4 марта, сообщает РИА "Новости". По данным специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, обрушившийся снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет.

"Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", - рассказал сотрудник "Фобоса".

Температура воздуха в Москве в этот день составит -7...-9 градусов. Евгений Тишковец отметил, что снег будет идти почти целые сутки. Снег перестанет идти только в понедельник, 5 марта.

Новости

Прочее Тепло-холодно: алтайские синоптики рассказали об уникальности минувшей зимы



