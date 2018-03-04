Сильнейший за 68 лет снегопад обрушился на Москву

Снегопад будет идти целые сутки

4 марта 2018, 15:31

Сильнейший снегопад обрушился на Москву в воскресенье, 4 марта, сообщает РИА "Новости". По данным специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, обрушившийся снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. 

"Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", - рассказал сотрудник "Фобоса".

Температура воздуха в Москве в этот день составит -7...-9 градусов.  Евгений Тишковец отметил, что снег будет идти почти целые сутки. Снег перестанет идти только в понедельник, 5 марта.

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