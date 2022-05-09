Сильные пробки сковали центр Барнаула вечером 9 мая

Серьезные пробки образовались в центре Барнаула вечером 9 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», Заторы образовались на улице Советской армии, на проспекте Строителей, Красноармейском и Ленина.

Дорожная ситуация оценивается в 2 балла — несмотря на затруднения движения в центре города, остальные части краевой столицы свободны для движения.